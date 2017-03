Kaffee ist (fast) fertig! – Caféausbau Teil 1 | Kliemannsland

Wir wünschen uns ja immer noch mehr körperliche Nähe zu euch und deshalb bauen wir jetzt auch noch ein Café im Kliemannsland! Nur für euch! Dann könnt ihr uns ganz oft besuchen, einen Kaffee schlürfen und unseren legendären Käsekuchen mampfen. In diesem Video seht ihr erstmal die Anfänge des Ausbaus und seid (quasi) live dabei, wenn wir den Raum entkernen, renovieren und dabei ein paar pelzige Mitbewohner finden. Danach tapeziert und streicht Team A auf seine ganz eigene Art, während Team B sich den Möbeln widmet, denn ohne das perfekte Interieur kann der Kaffee noch so gut sein, da springt der Funke nicht über. Das tut er aber auf jeden Fall, wenn unsere Jungs mal wieder schweißen, schleifen und schwitzen, um euch die besten Tische und Hocker zu liefern, die die Caféwelt je gesehen hat – und das auch noch alles aus Holz von unserem Hof! Unsere Hocker sind auch noch was ganz Besonderes. Hauke hat sich ein ausgeklügeltes System aus Stangen und Büchern überlegt, das nicht mal ein alter Kippler wie Fynn austricksen kann. Das grandiose Ergebnis dazu hätte auch locker von Hundertwasser kommen können. Und alle anderen Ergebnisse seht ihr dann bald im nächsten Teil, wenn unser Café endlich zur Eröffnung bereit ist!Musik: Bavarian Beatz - Stack it: https://www.instagram.com/p/BRWk16SjbZj/?taken-by=bavarian_beatz Noch mehr Wahnsinn aus dem Kliemannsland gibt’s hier: Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannsland Twitter: https://twitter.com/kliemannsland

