Kaffee ist (jetzt wirklich fast) fertig! – Café-Ausbau Teil 2 | Kliemannsland

Uiuiui aufregend, die Eröffnung von unserem Café rückt immer näher! Der Anfang ist ja schon getan, Tische und Stühle stehen, jetzt geht’s an den Tresen! Hierfür teilen sich unsere wackeren Recken in 1. Gruppe Metall und 2. Gruppe Holz auf, um endlich das Herzstück des Lädchens anzupacken. Für Gruppe Metall ist die Herausforderung besonders groß, denn dieses Mal heißt es nicht „halt den Zollstock gern ma ran, aber müsste eigentlich passen“, nein jetzt geht es um Millimeterarbeit! Fynn und Brian haben sich einen richtig professionellen Plan für das Metallgerüst geholt. Wirklich! Das sorgt natürlich bei den es leicht anders gewohnten Jungs am Anfang für etwas Verwirrung, aber hey das bringt doch einen echten Heimwerkerking nicht aus der Ruhe! Ob auf Gehrung oder nicht und auch ob alle Beine jetzt wirklich gleich lang sein müssen lässt sich streiten, im Zweifel kommt halt 'n Bierdeckel drunter. Gruppe Holz hat sich echte Eichenbohlen von unserem, anscheinend mit endlosen Schätzen gefüllten, Dachboden geschnappt und nun wird geschmirgelt und lackiert als gäbe es kein Morgen. Hauke und Holzexperte Jan sind gnadenlos mit der Säge und erschaffen eine Tresenplatte, die ihres Gleichen sucht. Bevor aber zusammengebracht werden kann was hier so offensichtlich zusammengehört, kommt noch der gute PVC-Boden rein, der leider prompt Schweißlöcher abkriegt, und natürlich müssen auch noch die Tassen an die Wände, wohin auch sonst? Zum Schluss bekommt „Das Café“ noch sein Schild und ist so gut wie bereit für die Eröffnung. Und die seht ihr dann nächstes Mal :) Musik:Pascallionaire – Demo421 (Feierabendbier): https://soundcloud.com/pascallionaire/demo-421-feierabendbier Jeremias – Von allen Sachen: https://www.youtube.com/watch?v=kcR1Ib6Xvuk Noch mehr Wahnsinn aus dem Kliemannsland gibt’s hier: Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannsland Twitter: https://twitter.com/kliemannsland

