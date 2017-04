Die Eierlüge – Ostern im Kliemannsland | Kliemannsland

Es ist Ostern und das wird natürlich auch im allseits beliebten Kliemannsland gefeiert! Wir haben zwar keinen Osterhasen, aber dafür einen Oster-Fynn und das ist ja eh viel besser. Wir haben zwischen 30 und 300 Kindern aus unseren umliegenden Dörfern eingeladen, um bei uns Eier zu bemalen, zu färben, zu suchen oder auch einfach nur zu essen und Fynn war mittendrin. Am Anfang seht ihr ein gnadenloses Eierlauf-Battle zwischen Kind blau und Kind grün, das zwar schon extrem spannend ist, aber vom Race zwischen der Frau mit Krücken und dem Heimwerkerking noch übertroffen wird. An anderer Stelle wird ohne Unterlass genagelt, aber Herr Kliemann scheint in diesem Bereich nicht der Begabteste zu sein. Sein verkanntes Häschen wird fälschlicherweise für einen Hund oder auch einen wütenden Mann gehalten und von den Kindern für schlecht befunden. Mehr Erfolg hat er hingegen beim Eier dekorieren, zuerst müssen die zu bemalenden Eier aber ausgiebig probiert werden. Aber auch das erfolgreiche Färben stellt Fynn nicht zufrieden, nein es muss Action her. Beim Ostereier suchen kommt ihm eine grandiose Idee, wie er das System austricksen kann, denn jedes Kind darf sich nur ein Ostertütchen mit Geschenken nehmen, aber das reicht einem Heimwerkerking natürlich nicht. Stattdessen sucht er sich aus den Kindern eine handverlesene Crew zusammen, mit denen er einen perfiden Plan ausheckt. Was dabei rauskommt, warum es auf einmal brennt, wer Florian ist und was der für eine wichtige Rolle bei diesem genialen Coup spielt, seht ihr, wenn ihr euch das Video anschaut. Viel Spaß und frohe Ostern! Musik: Jeremias – Zitronenfaltergelb: https://www.youtube.com/watch?v=_BByjp0WCio Noch mehr Wahnsinn aus dem Kliemannsland gibt’s hier: Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannsland Twitter: https://twitter.com/kliemannsland

