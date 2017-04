Kaffee ist fertig! – Unsere Café-Eröffnung | Kliemannsland

Wir haben geöffnet! Was lange währt wird endlich gut! Eigentlich ein abgedroschenes Sprichwort, aber diesmal völlig gerechtfertigt, denn unser Kliemannsland Café ist endlich da! Yeah! Ihr seht hier den ersten Ort in unser aller Kliemannsland, der so richtig fertig ist, ganz ohne Baustelle. In diesem kleinen Video macht Fynn mit euch eine detaillierte Tour durch unser Café. Denn das hier ist ein Ort für jedermann, das zeigen schon unsere lokalen Schützendamen gleich zu Anfang, die es sich nicht nehmen lassen uns zur Eröffnung ein Ständchen zu bringen. Und in unserem Café könnt ihr übrigens nicht nur Kaffee, Kuchen und auch mal ein Teechen genießen, nein es gibt auch noch ganz viele andere tolle Sachen zu entdecken! Man kann zum Beispiel die neusten Schmöker anlesen, weil die sich nämlich direkt unter euren Popöchen in unseren super Hockern befinden. Oder ihr nehmt einfach das Kliemannsland in allen Facetten nochmal genau unter die Lupe, indem ihr unsere Fotos und Bildbände bestaunt, die überall im besten Café der Welt verteilt sind. Uuuund wenn ihr nach diesem höchst informativen Video und Text immer noch Fragen habt, könnt ihr die einfach Klaus-Dieter stellen, denn der ist auch immer da und weiß sowieso alles. Also noch ein letztes Mal danke, danke, DANKE an alle Beteiligten und guten Appetit!

