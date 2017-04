Es ist viel passiert – Logbuch #6 | Kliemannsland

Dieses Logbuch hat gleich im doppelten Sinne Startschwierigkeiten, denn die Mikros im Video funktionieren nicht und, ja wir wissen es, dieses Logbuch ist etwas spät dran. Aber hey, sowas liegt immer nur daran, dass wir so viel geilen Content für euch produzieren, dass manche Videos eben vorgezogen werden müssen :) Dieses Mal seht ihr zuerst, was die lokale Feuerwehr beim Kuppelcontest in unserem Saal leistet, aber auch wie unsere Crew den Dancefloor zum Brennen bringt. Und wo wir grad bei unserer Crew sind, erfahrt ihr endlich mal mehr über Brian (a.k.a. Mr. Sailor Moon) und wie der sich zu unserem Goldstück entwickelt hat. Und Brian ist übrigens nicht nur ein Schatz, sondern auch unser erster Bewohner mit eigenem Heim im Kliemannsland! Als eine seiner teuersten drei Anschaffungen hat sich Brian nämlich nach einem Opel Corsa und einem Casio-Taschenrechner jetzt ein Mobile Home gekauft! Auch Hausfreund und Techniker par excellence Chris Figge war wieder bei uns und hat mit seinem 3D-Drucker allerlei Schabernack getrieben, auf den ihr euch freuen könnt. Und es gibt außerdem noch eine große Neuigkeit: Wir sind nun stolze Besitzer eines Gärtners! Jonas der Gärtner ist bei uns eingezogen und verwandelt unsere Sandhaufen ab jetzt in einen richtigen Garten. Dazu haben wir auch schon ein Video abgedreht, Stichwort: Grubber! Ihr könnt euch da auf so Einiges freuen. Und es gab auch noch musischen Besuch! Marten von SmellsLikeVanSpirit war bei uns. Der hat sich ein Tonstudio in seinen Van gebaut und fährt damit durch Europa, um Straßenmusiker aufzunehmen. Geile Idee, unterstützt den Jungen! https://www.facebook.com/smellslikevanspirit/Und zu guter Letzt seht ihr noch wie Minibagger und Minipli zusammenpassen und was Sahne damit zu tun hat. Im Großen und Ganzen also mal wieder ein fabulöses Logbuch! Musik: Paranoid Pictures – Hobo Blues: https://paranoidpictures.bandcamp.com/track/hobo-blues BobSlasher – Hold my Hand: https://www.youtube.com/watch?v=DakvDByd_nI Noch mehr Wahnsinn aus dem Kliemannsland gibt’s hier: Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannsland Twitter: https://twitter.com/kliemannsland

