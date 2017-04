MEGA Partys bei uns! – Saalumbau Teil 1 | Kliemannsland

Wir bauen unseren Saal um und deshalb machen wir drei FETTE Partys bei uns im Kliemannsland! Ja ehrlich! Am 18.05.2017 geht’s mit einer Spezialausgabe von Dosenbeatz los. Die Hübschen kommen aus den Untiefen der Rocket Beans Studios zu uns aufs Land und reißen die Hütte ab! Und der ganze Shizzle wird dann sogar live bei rocketbeans.tv übertragen! But wait, there’s more: Wir bringen euch auch noch 8-bit Mucke und Retro Gaming, um das Menü abzurunden.Am 19.05.2017 heißt es: Straight Outta Rüspel. Ihr bekommt ein Hip Hop Happening der Extraklasse mit Breakdance Battle, Beatbox, Scratching und Graffiti-Action. Mit dabei sind natürlich auch 'ne Menge Rapper, die ihr so schnell nicht wieder vergessen werdet. Und der Heimwerkerking ist selbstverständlich auch am Start, denn man kann Hip Hop eben nicht ohne Fynn Kliemann schreiben.Und schließlich am 20.05. kriegt ihr die Team Up Community Party mit Livemucke aus den Videos und DJ-Events auf dem Hof. Zusätzlich könnt ihr euch noch auf Workshops und allerlei Gedöns mit geilen Kliemannsbürgern freuen. Seid dabei!Meldet euch über Fynnder an und seid so auf der Gästeliste! Alle weiteren Informationen findet ihr auf kliemannsland.de/party JDoch um für den ganzen heißen Scheiß bereit zu sein, mussten wir das Sälchen erstmal gehörig aufmöbeln. Hierfür habt ihr uns 3D-Einsendungen mit Vorschlägen geschickt, die der Heimwerkerking mit einer VR-Brille durchläuft. Ihr könnt sehen wie Fynn sich hier völlig zum Affen macht, um eure Vorschläge anzusehen! Natürlich bauen wir aber auch cooles Zeug davon nach und auch so manches selbst. So wird z.B. mal wieder das Scheunenholz genutzt, um die Wände zu verkleiden. Fynn und Brian kabbeln sich dabei wie zwei alte Waschweiber und das geht sogar so weit, dass irgendwann ihr Bayrisch rausgekramt wird. Danach geht’s an den Umbau eines ganz besonderen Dixies, sodass bei unseren Partys alle gemeinsam aufs Klo gehen können. Und nachdem Fynn nach erfolgreicher Kloinstallation auch noch seine Angst vor Strom bekämpft hat, wird das nächste Kettensägenmassaker eingeläutet. Die von euch vorgeschlagenen 12m Rustikalität werden gebaut und das sogar so schön, dass wir sie auch einem Bono problemlos bei seinem nächsten Konzert im Kliemannsland vorsetzen können. Wir sehen uns bei den Partys! Bis bald! Musik:Leider ist der Song nicht online verfügbar :( Noch mehr Wahnsinn aus dem Kliemannsland gibt’s hier: Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannsland Twitter: https://twitter.com/kliemannsland

