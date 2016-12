Wana Limar | Germania

Mit einem Jahr floh Wana Limar aus Afghanistan nach Hamburg. Heute zählt sie zu den interessantesten neuen Gesichtern im deutschen TV. Was ihr Deutschland ausmacht, erzählt sie uns in der ersten Folge Germania. ___ »Germania« zeichnet ein aktuelles Portrait von Deutschland - und das durch die Augen von Menschen, die nicht hier geboren sind. Längst in Deutschland angekommene Migranten sprechen über deutsche Eigenheiten und Marotten. Das kann mal lustig und mal ernst sein und wird von den Machern hinter »Frag ein Klischee« produziert. Und das sagen die MacherIm Fokus steht nicht eine Flüchtlingsdebatte, sondern der Fakt, dass Deutschland längst ein Einwanderungsland ist und wir schon lange in einer multikulturellen Gesellschaft leben.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.