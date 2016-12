Somrudee Plangklang | Germania

Als Elfjährige kam Somrudee Plangklang aus Thailand nach Deutschland. Nach ein paar Startschwierigkeiten gewöhnte sie sich schnell an ihre neue Heimat. Nur eine Sache machte der heute 28-jährigen noch eine Weile Schwierigkeiten: Die deutsche Esskultur. Was in Deutschland auf dem Tisch anders läuft als in Thailand, erzählt uns Somrudee in der neusten Folge Germania.

