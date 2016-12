Ben Salomo | Germania

Ben Salomo kam als Vierjähriger 1981 aus Israel nach Deutschland. Aufgewachsen in Berlin Schöneberg lernte er auf dem Spielplatz, dass seine Herkunft für andere von größerer Bedeutung ist, als für ihn selbst. Heute sieht sich Ben weder komplett als Israeli noch als Deutscher - sondern als "100 Prozent Hip Hop". Denn es war die Rap-Szene, die dem "Rap am Mittwoch"-Gründer eine neue Heimat irgendwo zwischen Teppichhandel und Pünktlichkeit gab.__ »Germania« zeichnet ein aktuelles Portrait von Deutschland - und das durch die Augen von Menschen, die nicht hier geboren sind. Längst in Deutschland angekommene Migranten sprechen über deutsche Eigenheiten und Marotten. Das kann mal lustig und mal ernst sein und wird von den Machern hinter »Frag ein Klischee« produziert. Und das sagen die MacherIm Fokus steht nicht eine Flüchtlingsdebatte, sondern der Fakt, dass Deutschland längst ein Einwanderungsland ist und wir schon lange in einer multikulturellen Gesellschaft leben. Mehr Bilder von unseren Protagonisten und den Orten, die sie bewegen, gibts auf INSTAGRAM: @germaniaofficial

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.