Olexesh | Germania

Mit 6 Jahren kam Olexij Kosarev mit seiner Mutter nach Deutschland. Damals konnte man nicht ahnen, dass ein Asylbewerber 20 Jahre später, mit einer für ihn fremden Sprache, Konzerthallen füllen würde. Heute ist Olexesh einer der angesagtesten Hip Hop Acts in Deutschland. Dass der Start, wie so häufig nicht leicht war, erzählt er in dieser Folge von Germania.

