Germania | Fetsum

Geboren in Kairo kam Fetsum mit vier Jahren aus Eritrea ins Schwabenland. Heute lebt und arbeitet er als Musiker in Berlin. Doch auch wenn Fetsum mit der schwäbischen Herzlichkeit aufgewachsen ist, prägt ihn seine Vergangenheit als Flüchtlingskind heute noch entscheidend: Denn wer am eigenen Leib erfährt, wie wichtig es ist, mit offenen Armen in einem fremden Land empfangen zu werden, der sieht das Schicksal von Flüchtlingen mit anderen Augen als der Durchschnittsdeutsche.

