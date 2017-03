Germania | Katjana Gerz

Als Gesicht von "Gute Arbeit Originals" verdient Katjana Gerz mit deutscher Comedy ihr täglich Brot. Aufgewachsen ist die Tochter einer Amerikanerin und eines Deutschen in zwei Welten: In ihrer Kindheit ging es ständig zwischen den USA und Deutschland hin und her. Das spürt Katjana auch heute noch: Denn auch wenn sie ihr Leben und ihren Job in Köln sehr zu schätzen weiß, fühlt sich die 31-Jährige eigentlich immer noch wie zu Besuch. Wieso sie sich auf lange Sicht eher ein Leben in Amerika vorstellen, erzählt Katjana bei Germania.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.