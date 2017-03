Germania | Alice Martin

Vielleicht liegt es daran, dass Alice schon während ihres ersten Lebensjahres nach Deutschland kam. Aber in Hamburg hat sie sich, gerade wegen der Vielzahl an Kulturen sofort wohl gefühlt. Auch sie selbst vereint die polnische und karibische Lebensart in sich, was in ihrer Musik, die sie mit dem Duo Chefboss macht, aber keine besondere Rolle spielt. ___ »Germania« zeichnet ein aktuelles Portrait von Deutschland - und das durch die Augen von Menschen, die nicht hier geboren sind. Längst in Deutschland angekommene Migranten sprechen über deutsche Eigenheiten und Marotten. Das kann mal lustig und mal ernst sein und wird von den Machern hinter »Frag ein Klischee« produziert. Und das sagen die Macher Im Fokus steht nicht eine Flüchtlingsdebatte, sondern der Fakt, dass Deutschland längst ein Einwanderungsland ist und wir schon lange in einer multikulturellen Gesellschaft leben. Mehr Bilder von unseren Protagonisten und den Orten, die sie bewegen, gibts auf INSTAGRAM: @germaniaofficial

