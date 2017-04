GERMANIA | Hadnet Tesfai

Im Alter von drei Jahren flieht die Moderatorin Hadnet Tesfai vor dem Bürgerkrieg in Eritrea. Im schwäbischen Göppingen angekommen, ist sie das einzige schwarze Mädchen in ihrer Klasse. Dank ihrer Eltern wächst sie mit starken eritreischen Wurzeln auf. Inzwischen selber Mutter von zwei Kindern, erzählt Hadnet Tesfai bei GERMANIA wie sie in puncto Kindererziehung, das Beste aus beiden Kulturen vereint.

