GERMANIA | Fresh Polakke

Der Spandauer Rapper Fresh Polakke kommt Mitte der 80er in Polen zur Welt. Dort fehlt es am Nötigsten, Lebensmittel sind knapp. Seine Eltern machen sich auf nach Westdeutschland und schmuggeln ihren Sohn ins Land. Fresh Polakke wird Berliner. Mittlerweile ist sein Name Programm. Wie er mit seiner Musik Vorurteile abbaut, erzählt er bei #GERMANIA.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.