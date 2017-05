GERMANIA | Ünsal Arik

Ünsal Arik ist im bayrischen Parsberg geboren und aufgewachsen. Die türkische Gastfamilie will zunächst in die Heimat zurückkehren. Doch daraus wird nichts - und aus Ünsal wird über Umwege ein Box-Weltmeister. Wie es dazu kommt, erzählt er #GERMANIA. ___ »Germania« zeichnet ein aktuelles Portrait von Deutschland - und das ausschließlich durch die Augen von Menschen mit Migrationshintergrund. Sie sprechen über ihr Identitätsgefühl, deutsche Eigenheiten und Marotten. Das kann mal lustig und mal ernst sein und wird von den Machern hinter »Frag ein Klischee« produziert. Und das sagen die Macher Im Fokus steht nicht eine Flüchtlingsdebatte, sondern der Fakt, dass Deutschland längst ein Einwanderungsland ist und wir schon lange in einer multikulturellen Gesellschaft leben. Mehr Bilder von unseren Protagonisten und den Orten, die sie bewegen, gibts auf INSTAGRAM: @germaniaofficial

