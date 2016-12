Periode: Lasst uns bluten. Hacks und Tipps mit Lu Likes | AUF KLO

Ich tu es, du tust es, die Hälfte der Menschheit tut es: Bluten. Einmal im Monat: Periode, Menstruation, die Tage. Was ist so verrückt daran? Und warum ist die Flüssigkeit in Tampon-Werbung eigentlich blau? Eine Periodensendung AUF KLO mit LuLikes. Zwei Frauen. Eine Klokabine. Und endlich mal Zeit, über die wichtigen Dinge des Lebens zu sprechen: Über Mode und Menstruation. Über das erste Mal und über Schokokuchen. Über dicke Körper und Schmalspurrapper. Wir begeben uns ins Dazwischen, lieben und leben den Bruch. Denn wir sprechen mit Mädchen. Und Mädchen-Sachen sind nicht immer pink. Manchmal aber eben doch. Hier geht's zu LuLike: https://www.youtube.com/channel/UCMh8IaiFs4iI3K2nWB_j-9g Folgt uns auf … Facebook: https://www.facebook.com/aufklo Instagram: https://www.instagram.com/aufklo Twitter: https://twitter.com/auf_klo Snapchat: @aufklo

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.