Girl Power in der Fankurve: ein Leben für den Fußball ⚽️ | Auf Klo mit Eda Vendetta

Frauen in der Fankurve sind immer noch selten. Männer sind in den meisten Fußballstadien in der Überzahl, Sexismus und Homophobie in vielen Fangruppen Alltag. Aber es gibt sie: Frauen, die jedes Wochenende ins Stadion gehen, die für ihren Verein alles geben – und die für eine Fankultur einstehen, in der jede*r Platz hat. Jule ist Ultra-Fan von Werder Bremen und berichtet Eda Vendetta Auf Klo von ihrem Leben mit dem Verein. Zwei Frauen. Eine Klokabine. Und endlich mal Zeit, über die wichtigen Dinge des Lebens zu sprechen: Über Mode und Menstruation. Über das erste Mal und über Schokokuchen. Über dicke Körper und Schmalspurrapper. Wir begeben uns ins Dazwischen, lieben und leben den Bruch. Denn wir sprechen mit Mädchen. Und Mädchen-Sachen sind nicht immer pink. Manchmal aber eben doch.

