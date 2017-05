Schule: Eure Fragen an Eda Vendetta und ItsColeslaw 👩‍🏫 🏫👩‍🎓 | Auf Klo

Habt ihr gespickt? Was wart ihr für Schüler_innen? Was habt ihr getan, wenn Lehrer_innen euch nicht mochten? Ihr habt eure Fragen an EdaVendetta und ItsColeslaw geschickt und sie antworten euch Auf Klo. Zwei Frauen. Eine Klokabine. Und endlich mal Zeit, über die wichtigen Dinge des Lebens zu sprechen: Über Mode und Menstruation. Über das erste Mal und über Schokokuchen. Über dicke Körper und Schmalspurrapper. Wir begeben uns ins Dazwischen, lieben und leben den Bruch. Denn wir sprechen mit Mädchen. Und Mädchen-Sachen sind nicht immer pink. Manchmal aber eben doch. Folgt uns auf …Facebook: https://www.facebook.com/aufklo ...Instagram: https://www.instagram.com/aufklo ...Twitter: https://twitter.com/auf_klo ...Snapchat: @aufklo

