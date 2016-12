Pfarrerin Silke Radosh-Hinder im Interview

Früher war Silke Radosh-Hinder selbst in einer christlich-charismatischen Gemeinde aktiv, schwor den Beatles ab und zerriss ihre Spielkarten aus Angst vor dem Teufel. Heute steht sie in Gottes Diensten: als Pfarrerin in Berlin.

