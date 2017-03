Hauptsache Sexy - Nhi Le über Mädchenzeitschriften | Jäger & Sammler

Heiße Flirttipps! Hot or Not? Tricks für den Traumbody? - Was ist das eigentlich für ein Bild, das in Mädchenzeitschriften vermittelt wird? Mode, Beauty, Jungs. Glaubt man Zeitschriften für junge Mädchen, besteht ihre Welt vor allem aus diesen drei Dingen. Dabei sollten sie doch gerade in dem Alter bestärkt werden, oder nicht?!

