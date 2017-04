Stoppt Period Shaming! Redet über eure Menstruation - Interview mit Tampontax-Aktivistin Penelope | Jäger & Sammler

Viele Frauen schämen sich für die eigene Menstruation. Period Shaming kommt in der ganzen Welt vor und führt zur sozialen Ausgrenzung. Was genau steckt dahinter und was sind die Ursachen? Penelope von bloodties.org erklärt Suzie Grime was dagegen helfen kann. Host: Suzie Grime (http://bit.ly/2p8wHwn) Interviewpartnerin: Penelope von bloodies.org (http://bit.ly/2nYL6da) Facebook: http://bit.ly/2l3oYStTwitter: http://bit.ly/2mvqNoaAbo: http://bit.ly/2lPTtKp »Jäger & Sammler« ist ein investigatives Format. Wir suchen Missstände und decken auf. Wir gehen Themen auf den Grund und scheuen die Konfrontation nicht. Dabei ecken unsere "Jäger & Sammler" auch mal an – das gehört dazu.

