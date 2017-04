Verpackt nochmal - weniger Müll durch bewussten Konsum | Jäger & Sammler

Einmal ist keinmal? Denkste! Der jährliche Müllverbrauch pro Person liegt in Deutschland bei durchschnittlich 625kg. Verpackt nochmal - so kann das doch nicht weitergehen?! Salwa zeigt, wie man im Alltag weniger Müll produziert. Host: Salwa Houmsi Müllverbrauch - pro Person in Deutschland: http://bit.ly/2oIkAH7 Müllverbrauch - Auflistung nach Mitgliedsstaaten: http://bit.ly/2pxmSsD Verbrauch To-Go-Becher: http://bit.ly/2oII13j Aluminium-Verbrauch: http://bit.ly/2pxrTkS Die Erde einmal in Plastikfolie eingewickelt: "The cumulative amount produced as of 2015 is of the order of 5 billion tons, which is enough to wrap the Earth in a layer of cling film, or plastic wrap." http://bit.ly/1VucScH

