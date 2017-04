Atommüll - Tarik sucht das Super-Atommüll-Endlager | Jäger & Sammler

Atommüll? Nein, danke! Doch wohin damit, wenn ihn keiner haben will? 2022 soll das letzte der noch acht aktiven Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Auf 60 Jahre Strahlen-Strom folgen 1 Millionen Jahre, bis der hochradioaktive Müll neutralisiert ist. Bis jetzt ist allerdings kein Endlager in Sicht. Tarik macht sich auf die Suche. Host: Tarik (http://bit.ly/2p2qyol) Redaktion/Kamera: Mara NolteInterviewpartner:Wolfram König, Präsident des Bundesamts für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE)Martin Behringer, Bürgermeister der bayerischen Stadt ThurmansbangHanna Podding, Anti-Atomkraft-Aktivistin Start Kernkraftwerk Kahl (17.6.1961): http://www1.wdr.de/stichtag/stichtag5340.html Energiewende - Kernkraft-Ausstieg (2009 bis 2022): https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Energiekonzept/05-kernenergie.html Kernkraftwerke in Deutschland: http://www.kernenergie.de/kernenergie/themen/kernkraftwerke/kernkraftwerke-in-deutschland.php Lagerung dauert 1 Mio. Jahre: https://www.bundestag.de/blob/434430/bb37b21b8e1e7e049ace5db6b2f949b2/drs_268-data.pdf (S.30)Billigung Endlagergesetz (23.3.2017): https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw12-de-atommuell-standortauswahl/496742 und http://www.tagesschau.de/inland/endlager-113.html Drei Gesteinsformationen: https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2017/03/2017-03-24-atom-endlagergesetz.html AKWs in Bayern: http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/aufsicht-ueber-kernkraftwerke/kernkraftwerke-in-deutschland/ Stillegung und Rückbau von AKWs: http://www.kernenergie.de/kernenergie/themen/entsorgung/stilllegung--rueckbau.php Bewerbung finnischer Gemeinden: https://www.welt.de/politik/article3209743/Finnen-freuen-sich-ueber-ihr-Atommuell-Endlager.html Weitere Informationen:Tschernobyl-Katastrophe (26.4.1986) und Folgemaßnahmen: http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/tschernobyl-und-die-folgen/ Reaktor-Explosion Fukushima (11.3.2011) und Folgemaßnahmen: http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/tschernobyl-und-die-folgen/fukushima-folgemassnahmen/ Erster Castor-Transport (25. Aprill 1995): www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschland-chronik/132608/25-april-1995 Entwicklung des Standortauswahlgesetz (StandAG): http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/endlagerprojekte/umsetzungsschritte-des-standortauswahlverfahrens-im-ueberblick/ Gesteinsformationen zur Endlagerung: https://www.welt.de/wirtschaft/article156803904/Atommuell-Deponie-eroeffnet-fruehestens-in-101-Jahren.htmlZwischenlager in Deutschland: http://www.handelsblatt.com/infografiken/interaktive-grafik-strahlenatlas/7950508.htmlKernkraftwerke in Deutschland: http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/aufsicht-ueber-kernkraftwerke/kernkraftwerke-in-deutschland/ Kernkraftwerke weltweit: http://www.bpb.de/fsd/akw/index.html und https://www.worldnuclearreport.org Bundesamt für Strahlenschutz (BfS): http://www.bfs.de/DE/themen/ne/ne_node.html Bundesamt für Entsorgungssicherheit (BfE): http://www.bfe.bund.de/DE/home/home_node.html Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/endlagerprojekte/ Facebook: http://bit.ly/2l3oYStTwitter: http://bit.ly/2mvqNoaAbo: http://bit.ly/2lPTtKp »Jäger & Sammler« ist ein investigatives Format. Wir suchen Missstände und decken auf. Wir gehen Themen auf den Grund und scheuen die Konfrontation nicht. Dabei ecken unsere "Jäger & Sammler" auch mal an – das gehört dazu.

