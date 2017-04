Atommüll, nein Danke! - Tarik spricht mit der Aktivistin Hanna Poddig | Jäger & Sammler

2022 soll das letzte der noch acht aktiven Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Bis der radioaktive Müll neutralisiert ist, werden eine Million Jahre vergehen. Entsprechend wichtig die Frage, wo er gelagert werden soll?! Hanna Poddig kämpft seit Jahren gegen Atomkraft. Mit Tarik spricht sie über die Suche nach dem Endlager - und warum es so schwierig ist, eins zu finden. Host: Tarik Tesfu (http://bit.ly/2p2qyol)Interviewpartnerin: Hanna Podding (http://bit.ly/2oDSX16) Facebook: http://bit.ly/2l3oYStTwitter: http://bit.ly/2mvqNoaAbo: http://bit.ly/2lPTtKp »Jäger & Sammler« ist ein investigatives Format. Wir suchen Missstände und decken auf. Wir gehen Themen auf den Grund und scheuen die Konfrontation nicht. Dabei ecken unsere "Jäger & Sammler" auch mal an – das gehört dazu.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.