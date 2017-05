Immer Meer Plastik - durch Mikroplastik in Kosmetikartikeln | Jäger & Sammler

Aus dem Badezimmer ins Meer - Mikroplastik befindet sich in Kosmetikartikeln (Peelings, Duschgels, Make-Ups), die wir täglich nutzen. Über das Abwasser landet Mikroplastik im Meer und kann kaum noch entfernt werden. Pro Jahr werden allein in Deutschland 500 Tonnen Mikroplastik in Kosmetika verwendet. Friedemann checkt die hässlichen Auswirkungen der Schönmacher. Host: Friedemann Karig (http://bit.ly/2pimKNY) Grafik/Artidirektion: Nicolas Jezierski Interviewpartner:Dr. Gunnar Gerdts, AWI HelgolandNadja Ziebarth, BUNDStephan Haufe, Pressesprecher für das Bundesministerium für Umwelt 100.000 MP-Partikel pro Dusche: https://www.bundestag.de/blob/415404/d187ecc6c96a903dc548b4ee74b81027/wd-8-058-14-pdf-data.pdf und https://spark.adobe.com/page/qW03f/ 500 Tonnen MP in Kosmetika (Schätzungen Umweltbundesamt, 2015): http://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/mikroplastik-im-meer-wie-viel-woher Unterschied primäres und sekundäres MP: http://plastikmeer.plasticontrol.de/primaeres-und-sekundaeres-mikroplastik/ Freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie (seit 2013): http://www.taz.de/!5349081/ Definition von MP ist schwammig: https://www.greenpeace.de/themen/meere/nivea-erklaerungsnot BUND Mikroplastik-Einkaufsratgeber: https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplastik_einkaufsfuehrer.pdf BUND App “CodeCheck”: https://itunes.apple.com/de/app/codecheck-lebensmittel-kosmetik/id359351047?mt=8 Weitere Infos:Mikroplastik-Studie (2016): http://corporate.codecheck.info/wp-content/uploads/2016/10/Codecheck_Mikroplastikstudie_2016.pdf Mikroplastik in Kosmetika: https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplastik_in_kosmetika.pdf Infobrief Bundesregierung (2016): https://www.bundestag.de/blob/415404/d187ecc6c96a903dc548b4ee74b81027/wd-8-058-14-pdf-data.pdf Facebook: http://bit.ly/2l3oYStTwitter: http://bit.ly/2mvqNoaAbo: http://bit.ly/2lPTtKp »Jäger & Sammler« ist ein investigatives Format. Wir suchen Missstände und decken auf. Wir gehen Themen auf den Grund und scheuen die Konfrontation nicht. Dabei ecken unsere "Jäger & Sammler" auch mal an – das gehört dazu.

