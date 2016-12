Was passiert, wenn Astronauten rülpsen

Wer würde nicht gerne mal in Schwerelosigkeit durchs Weltall schweben? Allerdings macht die Schwerelosigkeit manche Sachen ziemlich schwierig, bzw. manchmal auch ziemlich eklig. Zum Beispiel rülpsen. Aber seht selbst. Mehr auf: facebook.com/schoenschlau Quelle: Arial Waldman, What's It Like in Space?: Stories from Astronauts Who've Been There, Chronicle Books, 2016.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.