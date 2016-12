Was tun gegen die Winterdepression?

Macht euch diese dunkle Jahreszeit auch irgendwie träge? Wir verraten euch, was ihr gegen den "Winter-Blues" tun könnt... Und wir sind auch bei Facebook: https://www.facebook.com/schoenschlau und Instagram: @schoenschlau Quellen: Kurlansik, Stuart L., and Annamarie D. Ibay. "Seasonal affective disorder." Indian Jour. of Clinical Practice 24 (2013). http://medind.nic.in/iaa/t13/i12/iaat13i12p607.pdf Eagles, John M. "Seasonal affective disorder." The British Journal of Psychiatry182.2 (2003): 174-176. http://bjp.rcpsych.org/content/182/2/174 Lam, Raymond W., and Robert D. Levitan. "Pathophysiology of seasonal affective disorder: a review." Journal of Psychiatry and Neuroscience 25.5 (2000): 469. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1408021/pdf/jpn00088-0055.pdf

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.