Spread Love! | Wir brauchen mehr Empathie | Ein wissenschaftliches Plädoyer

Wir Menschen sind mit zwei seltsamen Körperfunktionen ausgestattet, die uns einzigartig sind: Wir weinen, wenn wir bewegt sind, und wir werden rot, wenn wir uns schämen. Aber warum? Wenn ihr Fragen habt, die wir beantworten sollen, schreibt sie in die Kommentare! Und wenn ihr in den Kommentaren eine Frage entdeckt, die euch interessiert, gebt dem Kommentar einen Daumen nach oben, damit wir sehen, was euch am meisten interessiert.

