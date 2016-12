Alkohol & Pipi - Warum man beim Saufen ständig pinkeln muss

Im Englischen sagt man zu dem Phänomen “Breaking the Seal”, hier ist es teilweise bekannt als goldene Biertrinker-Regel: Nie nach dem ersten Bier schon pinkeln gehen! Denn sobald man einmal auf dem Klo war, gerät man in einen Pipi-Loop, in dem man alle 15 Minuten aufs Klo muss. Daher sollte man den ersten fatalen Toilettengang so weit wie möglich hinauszögern. Ist das ein Urban Myth oder wissenschaftlich belegt? Mai erklärt.

