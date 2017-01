Katzenvideo statt Arbeiten - warum prokastinieren wir?

Aufschieberitis, Studentensyndrom oder im Fachjargon die „Prokrastination“: Wenn wir in einem richtig gut sind, dann im aufschieben unserer Arbeit. Warum wir so bummeln und was dagegen hilft erklärt euch Mai im neuen Video!

