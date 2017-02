Gehen Vitamine beim Kochen kaputt?

Ist Gemüse roh oder gekocht gesünder? Was passiert mit den Vitaminen beim Kochen? Eis Vogel hat gefragt, und Mai erklärt!

