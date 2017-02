Die Dunkle Triade | Teil 1: Narzissmus

Die Dunkle Triade: Narzissmus, Psychopathie und Machiavellismus. Persönlichkeitsstörungen oder dunkle Charaktereigenschaften, die in jedem von uns stecken? Als Teil 1 unserer 3-teiligen Serie nehmen wir uns Narzissmus vor, der oft mit großem Selbstbewusstsein verwechselt wird. Narzissten haben es auch nicht leicht. ;) Wie stark ist eure dunkle Triade ausgeprägt? Hier der Test: http://bbc.in/1RpflWg (basierend auf dieser Studie: http://bit.ly/2l67BPn) schönschlau abonnieren: http://bit.ly/2kru8qh schönschlau bei Facebook: facebook.de/schoenschlau schönschlau bei Instagram: @schoenschlau Quellen:“The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy”: http://bit.ly/2kzEnKa “Do Bad Guys Get Ahead or Fall Behind? Relationships of the Dark Triad of Personality With Objective and Subjective Career Success”: http://bit.ly/2ltYWGY “Why are narcissists so charming at first sight? Decoding the narcissism-popularity link at zero acquaintance.“: http://bit.ly/2luab2m Definition von Narzisstischer Persönlichkeitsstörung, Mayo Clinic: http://mayocl.in/1dhWr11

