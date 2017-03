Warum überfressen wir uns?

Jeder kennt das: Man hat so viel gegessen, dass man das Gefühl hat zu platzen - aber Nachtisch? Geht immer! Wieso hören wir eigentlich nicht einfach auf zu essen, wenn wir satt sind? Und warum müssen wir andere Leute bitten, die Chips wegzustellen, weil wir uns nicht kontrollieren können? Mai erklärt. schönschlau abonnieren: http://bit.ly/2kru8qh schönschlau bei Facebook: facebook.de/schoenschlau schönschlau bei Instagram: @schoenschlau Quellen & Literatur zum Weiterlesen:Übersicht: http://bit.ly/2lH8Em3 Ghrelin & Leptin: http://bit.ly/2mXOOUB http://bit.ly/2mQ8drd http://bit.ly/2lH8wmd Hedonistischer Hunger: http://bit.ly/2mmbRv0 Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare, bzw. wenn ihr einen Kommentar mit einer interessanten Frage seht, dann gebt diesem Kommentar doch einen Daumen nach oben, damit wir sehen, was euch am meisten interessiert!

