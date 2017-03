Bitte keine Ellenbogen lecken | Mai kommentiert Kommentare | schönschlau

Heyyoooo - heute mal bisschen was anderes, wir hoffen, ihr seid trotzdem am Start! Angesprochene Videos:Warum überfressen wir uns? https://youtu.be/ApzfAhILVQEWarum wir auf Fake News reinfallen https://youtu.be/TpD-tH9_DCwKalt macht krank? https://youtu.be/pOfEte2Qvgg The Science of Music https://youtu.be/HwKx4pmzR1ADie Dunkle Triade | Teil 1: Narzissmus https://youtu.be/m7rud4NSlBw Mai beim Science Slam in Hamburg: https://youtu.be/hrhXKmo4PTQ The Secret Life Of Scientists: https://www.youtube.com/c/TheSecretLifeOfScientists MussteWissen Chemie: https://www.youtube.com/c/musstewissenchemieAuf Klo: https://www.youtube.com/c/aufklo schönschlau abonnieren: http://bit.ly/2kru8qh schönschlau bei Facebook: facebook.de/schoenschlau schönschlau bei Instagram: @schoenschlau Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare, bzw. wenn ihr einen Kommentar mit einer interessanten Frage seht, dann gebt diesem Kommentar doch einen Daumen nach oben, damit wir sehen, was euch am meisten interessiert!

