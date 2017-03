Die Dunkle Triade | Teil 2: Machiavellismus

“Der Zweck heiligt die Mittel” - so könnte man Machiavellismus in einem Satz zusammenfassen. Im Extremfall ist ein Machiavellist ein machthungriger, kalter und skrupelloser Mensch, dem jedes Mittel auf dem Weg zum eigenen Erfolg recht ist.Neben Narzissmus und Psychopathie gehört Machiavellismus zur sogenannten “Dunklen Triade”: sozial unverträgliche, “dunkle” oder “böse” Charaktereigenschaften, die angeblich in jedem von uns stecken, wenn auch in verschiedenen Ausmaßen. Teil 1 zum Thema Narzissmus gibt es hier: https://youtu.be/m7rud4NSlBw schönschlau abonnieren: http://bit.ly/2kru8qh schönschlau bei Facebook: facebook.de/schoenschlau schönschlau bei Instagram: @schoenschlau Die Dunkle Triade | Teil 1: Narzissmus: https://youtu.be/m7rud4NSlBw Wie dunkel ist deine dunkle Triade? Der BBC-Persönlichkeitstest: http://bbc.in/1RpflWg (basierend auf dieser Studie: http://bit.ly/2l67BPn) “Die Dunkle Triade”, Gehirn & Geist: http://bit.ly/2m6U6PQ “The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy”: http://bit.ly/2kzEnKa “Do Bad Guys Get Ahead or Fall Behind? Relationships of the Dark Triad of Personality With Objective and Subjective Career Success”: http://bit.ly/2ltYWGY Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare, bzw. wenn ihr einen Kommentar mit einer interessanten Frage seht, dann gebt diesem Kommentar doch einen Daumen nach oben, damit wir sehen, was euch am meisten interessiert!

