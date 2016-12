YouTuber oder Tier?! | Guten Morgen, Internet!

Guten Morgen, Internet! In der ersten Folge stellen Kelly und Sturmi ihr neues Studio vor und entdecken dabei, dass sie nicht alleine sind – doch wer treibt wohl noch sein Unwesen im neu eingerichteten Studio? Außerdem wird gleich zu Beginn gespielt, und so viel kann verraten werden, es hat mit Tieren und YouTubern zu tun! Schaltet immer Montag bis Freitag ein, wenn es heißt „Guten Morgen, Internet!“ mit Kelly und Sturmwaffel. DIE Morning-Show auf YouTube, in der Fische fliegen lernen, es Süßigkeiten regnet und Torte mit Händen gegessen wird! Jeden Morgen um 6.30 Uhr versorgt euch das Entertainment-Duo mit spannenden News, Schlagzeilen zur Internetkultur, lustigen Geschichten und kuriosen Aktionen. Seid gespannt!

