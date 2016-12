Kellys und Sturmwaffels REAL vs. FAKE Challenge I GMI - Kaltura

Real vs. Fake! Marke vs. Noname! Orginal vs. Abklatsch! Kelly und Sturmwaffel testen Schokoküsse, Chips, Cornflakes und Co! Das ganze jedoch mit verbundenen Augen und nur anhand des Geschmacks. Ganz ohne Zwischenfälle bleibt die Challenge natürlich nicht – seht selbst! Seid Ihr eigentlich Markenkinder oder ist euch das egal #GMI?

