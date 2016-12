おはよう, Internet! Japanische Snacks mit Kelly und Sturmwaffel I GMI

Japanisch starten wir in die neue Woche! Kelly und Sturmwaffel testen verrückte Japanische Snacks und nicht alle der Leckereien sind wirklich genießbar. Glitzernde Lakritzerbsen, schwabbelnder Augensaft Pudding und scharfe Wasabinüsse, strapazieren Kellys und Sturmwaffels Geschmacksnerven. Habt ihr schon mal außergewöhnliche Köstlichkeiten probiert? Schaltet immer Montag bis Freitag ein, wenn es heißt „Guten Morgen, Internet!" mit Kelly und Sturmwaffel. DIE Morning-Show auf YouTube, in der Fische fliegen lernen, es Süßigkeiten regnet und Torte mit Händen gegessen wird! Jeden Morgen um 6.30 Uhr versorgt euch das Entertainment-Duo mit spannenden News, Schlagzeilen zur Internetkultur, lustigen Geschichten und kuriosen Aktionen.

