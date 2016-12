WER ODER WAS…? Krasse YouTube Challenge: Kelly vs. Sturmi | GMI

Kelly und Sturmwaffel treten in der ultimativen „Wer oder Was?“-Challenge gegeneinander an! Wer kann mehr Fragen beantworten und sich Ruhm und Ehre auf Lebenszeit holen?! Wir haben die schwierigsten Fragen aus den Kategorien "YouTube", "Allgemeinwissen" und "Unnützes Wissen" gesammelt und das sonst so harmonische Duo in den Ring geschickt. Hättet ihr alle Fragen richtig beantwortet? #GMI Was denkt ihr: Wer kommt öfter zu spät? A) Kelly oder B) Sturmwaffel? Schreibt uns eure Vermutung mal in die Kommentare! Alle richtigen Antworten, haben gewonnen!

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.