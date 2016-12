KOTZEGESCHMACK?! 😷 Eklige Bohnen Challenge mit Kelly und Sturmwaffel | GMI

Kotze, vergammelte Eier oder Kacke zum Frühstück?! Kelly und Sturmwaffel holen sich Unterstützung aus dem #GMI-Team und treten in der Eklige-Bohnen-Challenge gegeneinander an. Dabei sind Dreck-, Windel-, Hundefutter- und Kotzegeschmack nur einige der abartigen Geschmacksrichtungen. Welche Geschmacksrichtung findet ihr am ekligsten??Â

