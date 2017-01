NAMEN TANZEN mit Sturmwaffel und Kelly I GMI

Unser neuer Vorsatz für dieses Jahr: Lernen! Und damit fangen wir auch gleich mal an! Diese Woche lernen Sturmwaffel und Kelly ihren Namen zu tanzen! In der Fachsprache nennt sich das Eurythmie. Eurythmie bedeutet aber nicht nur Namen tanzen, sondern hat auch noch einige andere Funktionen. Welche erfahrt ihr in dieser Folge GMI! #BACK2SCHOOL #GMI

