Neue MODERATOREN bei GMI?!?! I GEGENTEILTAG

Guten Morgen, Internet hat neue Moderatoren! Es ist Gegenteiltag und bei GMI geht alles drunter und drüber! Kelly, Sturmwaffel und das gesamte Team tauschen die Rollen. MissesVlog übernimmt die Kamera, Freddie geht in die Regie, Berit und Robert übernehmen die Moderation. Die beiden neuen Moderatoren stellen sich am Gegenteiltag auch gleich einer touch my body Challenge.

