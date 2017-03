BLUT 1200-FACH vergrößert?! | MIKROSKOPIEREN bei GMI

BLUT, ZWIEBELN und HOLZ 1200 FACH vergrößert!?! Kelly und Sturmwaffel bekommen ein Mikroskop vor die Nase gestellt und MIKROSKOPIEREN alles was ihnen in die Finger kommt. Vor allem beim BLUT stoßen sie eine besondere Überraschung! Was habt ihr zuletzt mikroskopiert?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.