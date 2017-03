JANAS DIARY, KELLY und STURMWAFFEL verwandeln sich in DISNEY PRINZESSINNEN | GMI

Heute startet „Die Schöne und das Biest“ mit Emma Watson in den Kinos. Zu Ehren des Disney-Films, welcher auf dem französischen Volksmärchen „La Belle et la Bete“ beruht, verwandeln sich unser Gast Jana vom Kanal janasdiary, Kelly und Sturmwaffel in drei bezaubernde Disney-Figuren. Habt ihr eine Lieblings-Disney-Figur? #GMI

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.