TWISTER Challenge | Ziehen Kelly & Sturmwaffel blank?? | GMI

TWISTER Challenge in der GMI-Edition: Kelly & Sturmwaffel ziehen natürlich nicht blank, aber dafür ziemlich viel an. Beim Twister-Anziehen müssen neben wilden Verrenkungen auch Fragen beantwortet und bei jeder falschen Antwort Kleidungsstücke angezogen werden! Wie gut sie sich trotzdem in Sachen Anatomie auskennen und welche witzigen Outfits die beiden am Ende tragen, erfahrt ihr im Video!

