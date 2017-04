OSTEREIER BEMALEN | Kelly & Sturmwaffel feiern mit Eiern | GMI Oster-Edition

OSTEREIER BEMALEN bei #GMI! Pünktlich zu Karfreitag werden Kelly & Sturmwaffel zu fleißigen Osterhasen und bemalen Ostereier. Dabei scheitern sie beinahe schon beim Ausblasen! Die perfekte Gelegenheit, um über persönliche Stories zu quatschen. Wieso Sturmi an seiner Konfirmation in der Kirche auf den Altar gekotzt hat und wie Ostern in Kellys Heimat Tschechien gefeiert wird, erfahrt ihr im Video! Was sind eure besten Oster-Stories?

