Auf einen Kaffee mit Moritz Neumeier - CETA

Was ist dieses Ceta? Was ist da anders als bei TTIP? Und was soll der ganze Scheiß eigentlich? Die Antworten hier. Schreibt mir Eure Meinung in die Kommentare und wenn Ihr abstimmen wollt, geht's hier lang: https://civey.com/moritzfragt/ Quellen: CETA vor dem Bundesverfassungsgericht http://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ceta-bundesverfassungsgericht-101.html#Politische-und-j... TTIP FAQ http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ttip-alles-ueber-freihandelsabkommen-zwischen-usa-und-eu-a... Unterschiede zwischen CETA und TTIP http://www.handelsblatt.com/politik/international/freihandelsabkommen-im-vergleich-gutes-ceta-boeses... CETA komplett http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/ceta-vorschlag-fuer-einen-beschluss-ueber-die-unterzeichnu... Investorenschutz durch Schiedsgerichte bei TTIP http://www.sueddeutsche.de/politik/transatlantisches-freihandelsabkommen-ttip-sieg-ueber-das-gesetz-... Erklärvideo https://www.youtube.com/watch?v=sU3Opm3NUn0

