Auf einen Kaffee mit Moritz Neumeier - Wer ist Trump?

Wer ist eigentlich dieser Donald Trump? Und warum könnte er gefährlich werden? Das versuche ich, in diesem Video zu beantworten. Vielen Dank für alle Eure Fragen zu Trump und der Wahl in den USA. Mein Rechercheteam und ich haben versucht, sie so gut es geht zu beantworten. Wenn dieses Video online geht, ist vielleicht schon einiges überholt. Denn Trump ändert seine Meinungen, Ansichten und Aussagen leider relativ spontan... Moritz Live: http://www.moritz-neumeier.de/termine.html Hier meine Quellen: Wer hat Trump gewählt? http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/analyse-zur-us-wahl-2016-wer-waehlte-wen-14520011.html http://www.spiegel.de/politik/ausland/ergebnis-us-wahl-2016-das-sind-die-wahlergebnisse-aus-den-usa-a-1117593.html https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2016/11/09/exit-polls-show-white-evangelicals-voted-overwhelmingly-for-donald-trump/?tid=sm_tw Wieso lagen alle Prognose so daneben? http://www.n-tv.de/politik/Warum-sprengte-Trump-alle-Prognosen-article19043236.html Die politischen Ziele von Trump im Überblick: http://www.rp-online.de/politik/ausland/us-wahlen/us-wahl-2016-die-politischen-ziele-von-donald-trump-iid-1.5804213 Wieso hatte Clinton mehr Stimmen als Trump und hat trotzdem verloren? http://www.spiegel.de/politik/ausland/us-wahl-2016-hillary-clinton-liegt-vor-donald-trump-und-verliert-a-1120575.html Wäre die Welt unter Clinton im Krieg versunken? http://www.spiegel.de/politik/deutschland/was-fuer-donald-trump-spricht-kommentar-a-1117476.html Was ist der Vizepräsident für ein Typ? https://www.tagesschau.de/ausland/uswahl/mike-pence-107.html Mit welcher Truppe wird Trump regieren? http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-mit-dieser-truppe-will-er-regieren-a-1120734.html

