Waffen Prostituierte Drogen - Darknet Crime Now (Tatort - Die Show vom 25.09.2016)

Waffen, Prostituierte, Drogen - all das käuflich im Darknet. Tatort - die Show hat einen Werbetrailer ausfindig gemacht: Darknet Crime Now! "Tatort - die Show" läuft ab dem 25. September 2016 immer sonntags, immer im Anschluss an den Tatort im Ersten - live um 21:45 Uhr auf Facebook und YouTube. Im Wechsel konfrontieren Daniel Boschmann und Jess Lange Tatort-Schauspieler, -Experten und -Fans mit eurer Meinung zum Tatort. War der Tatort eher top oder eher flop? Ihr seid gefragt!

